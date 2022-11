Metrobus apontada como melhor solução para ligar Guimarães à alta velocidade

Estudo encomendado pelo Município vimaranense aponta que ligação à futura estação de Braga em canal dedicado rondará os 45 minutos.

A forma mais rápida de ligar Guimarães à alta velocidade (45 minutos) é a criação de um canal dedicado direto a Braga, com um ramal de conexão ao Avepark, que poderá ser aproveitado para metro ligeiro (LRT - Light Rail Transit) ou para autocarro rápido (BRT - Bus Rapid Transit). A conclusão resulta do "Estudo de apoio à decisão para a interconectividade de Guimarães com a rede ferroviária de alta velocidade", apresentado pela Autarquia da Cidade Berço.

O documento final aponta três possibilidades para a ligação: pelo Porto, em comboio pesado através da estação de Campanhã; por Famalicão, em metro ligeiro ou metrobus, com transbordo para a Linha do Minho; ou uma ligação direta a Braga, em metro ligeiro ou metrobus.