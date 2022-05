Militares desmontaram carro para salvar gato em Guimarães

JN Hoje às 18:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Animal, que ficou preso junto ao motor, foi adotado por um popular

Elementos da GNR de Guimarães resgataram no passado domingo um gato, mas para isso tiveram de desmontar parte do carro onde o animal estava preso. Segundo revelou esta terça-feira o Comando Territorial de Braga da GNR, "durante uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da guarda abordaram um veículo e, ao ouvirem o miar de um gato vindo da parte frontal da viatura, iniciaram de imediato uma busca para tentar localizar o animal".

No decorrer da ação, "verificaram que o felino se encontrava preso numa zona perto do motor, sem acesso direto para sua extração". Perante isto, "e com a autorização do proprietário do veículo", os militares "procederam à desmontagem de uma parte do veículo para retirar o animal".

O gato, apesar de desidratado, encontrava-se em boas condições de saúde e acabou por ser adotado por um popular, adianta a GNR.