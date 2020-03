Moreira de Cónegos fecha Centro de Saúde por Covid-19

Delfim Machado Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro de Saúde de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, anunciou que vai estar fechado pelo menos até ao próximo dia 25 de março, depois de um doente infetado com Covid-19 ter estado na unidade, na quarta-feira.

A decisão da Unidade de Saúde Pública de Guimarães foi tomada e comunicada este domingo, depois de ter sido confirmado que um paciente com Covid-19 esteve nas instalações do Centro de Saúde de Moreira de Cónegos na passada quarta-feira, dia 11. O paciente foi encaminhado para o Hospital de São João, onde realizou o teste que acabaria por confirmar, já na sexta-feira, mais um caso positivo de Covid-19 em Portugal.

Todos os profissionais do centro de saúde foram enviados para casa, onde vão realizar testes de despiste do vírus, de acordo com os procedimentos da Direção-Geral de Saúde. As pessoas que estiveram no local no mesmo dia do paciente infetado já estão a ser contactadas para permanecerem em casa de quarentena.

O encerramento das instalações do centro de saúde vai durar até ao próximo dia 25 de março, altura em que serão reavaliadas as condições para a reabertura. Até lá, os utentes de Moreira de Cónegos vão ser atendidos nas unidades de saúde de Vizela. Os pacientes do médico Samuel Pedreira são encaminhados para a USF Novos Rumos e os pacientes dos médicos Vidal Pinheiro e Eunice Gonçalves passam a ser atendidos na USF Physis.