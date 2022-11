Morreu Edmundo Marques de Campos, o primeiro presidente eleito da Câmara de Guimarães

JN/Agências Hoje às 15:25 Facebook

Edmundo Marques de Campo morreu, esta segunda-feira, o primeiro presidente da Câmara de Guimarães eleito após o 25 de Abril. Presidiu aos destinos da autarquia vimaranense desde abril de 1975, como presidente da Comissão Administrativa, e depois das eleições autárquicas, em 1976, como presidente da autarquia, até 1979.

Na nota de pesar emitida pelo Município, o atual presidente da Câmara, Domingos Bragança, assinala o "memorável legado" que deixou no concelho de Guimarães". Edmundo Marques de Campos foi distinguido, em 2015, com a Medalha de Honra do Município de Guimarães, "em sinal de reconhecimento pela ação interventiva e fundamental no desenvolvimento do concelho".

Edmundo Marques de Campos nasceu em Arcos de Valdevez, onde a sua mãe estava colocada como professora, na década de 1930. Estudou no Liceu de Guimarães e iniciou a sua vida profissional como bancário, tendo atingido funções de gerente da agência de Guimarães do então Banco Português do Atlântico. Eram estas as funções que exercia quando foi convidado, em 1975, para presidir à Comissão Administrativa da Câmara de Guimarães.

O convite surgiu na sequência das eleições para a Assembleia Constituinte que decorreram em 25 de abril de 1975. Como consequência de o Partido Socialista ter sido a força mais votada, em Guimarães, o advogado José Augusto Silva, que presidia à Comissão Administrativa nomeada pelo MDP/CDE, considerou-se deslegitimado e pediu para ser substituído. A nova Comissão Administrativa foi nomeada pelo PS que apontou Edmundo Marques de Campos para a liderar, integrando também elementos do PPD, o segundo partido mais votado.

Depois do mandato da Comissão Administrativa, candidatou-se pelo PS nas primeiras eleições autárquicas, para o mandato 1977/79. Em 1979, não voltou a candidatar-se, voltando às suas funções como gerente bancário. Na década de 1980, passou a residir em Vila do Conde, embora tenha mantido uma forte ligação a Guimarães, onde participou nas várias cerimónias oficiais do Município na sua qualidade de anterior edil.

As cerimónias fúnebres realizam-se terça-feira, pelas 16 horas, na Capela de Nossa Senhora de Fátima, em Areia, Árvore, Vila do Conde.