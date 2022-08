Motociclista colide com um carro e morre atropelado por outro

Um homem na casa dos 70 anos morreu, esta segunda-feira, depois de a scooter que conduzia ter chocado contra um automóvel ligeiro de mercadorias, levando-o a ser atropelado por outro carro em Longos, Guimarães.

Os Bombeiros Voluntários da Taipas receberam o alerta para um atropelamento, às 17.44 e deslocaram para o socorro dez elementos, uma ambulância e uma viatura de apoio.

No local, os bombeiros verificaram que o acidente tinha resultado da colisão entre o motociclo e um ligeiro de mercadorias, seguida do atropelamento do condutor da mota por um terceiro veículo. Além do condutor da scooter, não houve mais feridos.

A equipa do INEM do Hospital de Guimarães declarou o óbito do motociclista no local e o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

A GNR tomou nota da ocorrência.