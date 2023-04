Mulher atropelada em Guimarães estava grávida de quatro meses

A mulher que morreu atropelada por um carro Guimarães, na segunda-feira, estava grávida de quatro meses.

Carla Micaela, de 34 anos, grávida de quatro meses, foi colhida por um carro quando caminhava na berma da estrada, a poucas dezenas de metros da casa da sogra, onde morava com o companheiro, na tarde de segunda-feira, na vila de Ronfe, Guimarães. Era da zona do Grande Porto e estava desempregada.

A vítima foi atropelada na sequência de uma colisão entre dois carros, em circunstâncias que ainda estão a ser investigadas pela GNR.

PUB

O óbito da grávida e do feto acabaram por ser declarados no local do acidente. Os condutores, de 20 e 21 anos, ficaram em estado de choque e tiveram de ser transportados ao Hospital Senhora da Oliveira, após o acidente.

Ainda não há data para as cerimónias fúnebres, que deverão acontecer em Ronfe.