Multiusos de Guimarães com recorde de eventos em 2019

O pavilhão multiusos de Guimarães teve, em 2019, o melhor ano de sempre no que diz respeito ao número de eventos. Foram 58 acontecimentos num só ano, presenciados por 178 100 espetadores.

A contabilização do número de eventos foi divulgada esta terça-feira à tarde, em comunicado, pela cooperativa municipal Tempo Livre, responsável pela gestão e programação do pavilhão multiusos de Guimarães.

O espaço tem lotação de 8000 pessoas e recebeu, ao longo de 2019, mais de 178 mil, o que perfaz um total de 3,2 milhões de espetadores desde que foi inaugurado, a 17 de novembro de 2001.

Os 58 eventos realizados em 2019 dividem-se por 18 concertos, 12 competições desportivas, 15 eventos empresariais, oito feiras e cinco atividades de formação. "É uma das melhores salas de espetáculos do país e um dos mais importantes ativos estratégicos de Guimarães", conclui Amadeu Portilha, presidente da Tempo Livre.

O pavilhão esteve ocupado ao longo de 213 dias, preenchendo 42 semanas do ano civil. Apesar do recorde de 58 atividades (o anterior máximo era 50 eventos em 2016), a agenda do pavilhão multiusos segue preenchida para 2020. Estão confirmados concertos de Lucas Lucco (7 de março), Ana Carolina (2 de abril), Michel Teló (9 de abril), comemoração do centenário de Amália Rodrigues (3 de maio), Tony Carreira (16 de maio) e a atuação do humorista Rui Sinel de Cordes (13 de março e 17 de outubro).

O multiusos de Guimarães vai ainda acolher o Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa em juniores (23 de novembro a 6 de dezembro), o sarau de dança e fitness (28 de março), a Guimagym Cup (18 de abril), o europeu de robótica (18 a 24 de maio), as super finais de ginástica (6 e 7 de junho), o European Vespa Days (2 a 5 de julho), a gala do desporto de Guimarães (11 de julho), o Open de Portugal de Ténis de Mesa (17 a 22 de novembro) e o Guimarães Wine Fair (11 a 13 de dezembro).