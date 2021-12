Na maternidade de Guimarães quem manda são as parturientes

Rui Dias Hoje às 00:50 Facebook

A maternidade do Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, está a mudar para tornar o parto mais humanizado. Os profissionais estão a receber formação e as instalações e equipamentos vão ser renovados.

Núria Vives Parés, a formadora do curso "Parto em movimento", prefere falar de "parto natural". A terapeuta psicomotora e autora do livro "Parir en movimiento", explica ao JN que se trata de um ato com a mínima intervenção possível, "aquele em que a mulher pode escutar o seu corpo e seguir aquilo que ele lhe pede". Segundo Núria, "se a parturiente necessita de se deitar, que se deite, se quer mover-se, deve poder, se se sentir melhor de joelhos, pois que se coloque". O princípio da intervenção mínima que preside à formação ministrada a enfermeiros e a médicos da maternidade do hospital é que a mulher possa iniciar e levar o parto até ao final em contacto com o seu corpo.

"O que se pretende é que a equipa obstétrica possa acompanhar a mulher nas suas necessidades, mas pensando que o parto é algo que pertence à natureza", explica Núria Parés.