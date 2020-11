Nicolinos às varandas com toque simbólico às 23 horas

Delfim Machado Hoje às 13:22 Facebook

Em Guimarães, organização cancelou cortejo do Pinheiro e vai lançar forte apelo para que se festeje em casa. Pregão e danças serão online.

A emblemática noite do Pinheiro, em que dezenas de milhares de estudantes e antigos alunos invadem as ruas de Guimarães a tocar caixa e bombo, vai ser celebrada à varanda. O cortejo que todos os anos chega a juntar cerca de 100 mil pessoas na noite de 29 de novembro é o maior número das Festas Nicolinas, as mais antigas e participadas celebrações de estudantes do Ensino Secundário de Portugal.

A Comissão de Festas Nicolinas e a Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães /Velhos Nicolinos (AAELG) preparam-se para lançar uma campanha de apelo para que os vimaranenses fiquem em casa na noite do Pinheiro. O objetivo é que cada nicolino saia à janela ou varanda, às 23 horas, para um simbólico toque que levante bem alto o som da tradição que não esmorece. O vídeo da campanha só vai ser gravado hoje, mas fonte próxima do processo confirmou ao JN que este é o modelo definido e que "nenhum dos números vai acontecer no formato tradicional".