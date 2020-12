Nicolinos de Guimarães fazem Roubalheiras de forma simbólica

Delfim Machado Hoje às 15:49 Facebook

A Comissão de Festas Nicolinas de Guimarães cumpriu a tradição das Roubalheiras, embora de forma simbólica, na madrugada desta segunda-feira.

Para não promoverem ajuntamentos, os nicolinos apenas "roubaram" dez cadeiras que colocaram no Largo do Toural. "Nesta adaptação, foi colocada uma cadeira com uma mitra, por cada elemento da Comissão", anunciaram.

As Roubalheiras são o único número das Festas Nicolinas com data incerta. Habitualmente, numa das madrugadas do período festivo, os nicolinos vão pelas ruas da cidade e "roubam" tudo o que conseguem, deixando um bilhete para o dono do objeto "roubado" o poder recolher de manhã, no Largo do Toural, a principal praça da cidade.