Novo ano de Guimarães com 33 milhões em obras públicas

É uma pequena revolução aquela por que Guimarães vai passar ao longo deste ano, com mais de uma dezena de obras em estradas, ruas e edifícios, num investimento de cerca de 33 milhões de euros. Algumas já estão em curso, outras estão prestes a começar e a maior é a do Teatro Jordão, que vai custar 11,5 milhões de euros.

Na mensagem de Natal, o presidente da Câmara, Domingos Bragança, pedia "paciência" e "compreensão" aos vimaranenses para 2020 e o caso não é para menos. A entrada na nova década vai transformar a cidade e essa renovação pode causar transtornos a quem ali vive e circula.

Neste capítulo, a atenção maior estará em Silvares, freguesia que recebe três obras rodoviárias ao longo deste ano, duas públicas e uma privada, com enfoque na construção de um túnel aberto que vai desnivelar a principal rotunda de acesso à autoestrada. Este é apontado como o principal ponto negro do trânsito em Guimarães, com uma circulação média diária de 75 mil carros. Anteontem, Domingos Bragança anunciou que a obra deve começar "em fevereiro".