O Pai Natal já chegou a Guimarães

O Pai Natal chegou, este sábado, em parada com outras figuras do imaginário infantil a Guimarães. A casa da figura que preenche os sonhos dos mais pequenos, nesta quadra, vai ficar ao longo dos próximos dias no largo do Toural.

A iniciativa faz parte das festividades Guimarães - Cidade Natal, promovidas pela Câmara Municipal de Guimarães.

"Este ainda não é o regresso da Cidade Natal que todos desejaríamos face às restrições que subsistem da pandemia. Mas, conseguimos desenhar um programa diversificado, com várias iniciativas de animação ao longo do mês de dezembro, que potenciam vários eixos de atividade em Guimarães, desde a cultura ao comércio, hotelaria e restauração, potenciando uma maior dinamização económica e também de atração para os próprios vimaranenses e de quem nos visita", afirmou Paulo Lopes Silva, vereador da cultura, no lançamento das iniciativas para a época festiva.