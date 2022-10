Obra ilegal enche de lama casa do vizinho em Guimarães

Câmara confirma embargo do terreno da têxtil mas como a ordem foi ignorada queixou-se ao Ministério Público.

Uma obra sem licença e já embargada pela Câmara de Guimarães causa, sempre que chove, inundações de lama na casa de Fernando Couto, morador na Travessa de Tresmonde, na freguesia de Conde, em Guimarães. Apesar do embargo, a obra da Têxteis J.F. Almeida continua a decorrer, o que levou o Município a fazer uma participação-crime ao Ministério Público. Na segunda-feira, o morador foi detido pela GNR, após uma altercação, quando a construtora queria limpar a via pública.

Fernando Castro está indignado com a situação, o que o levou a impedir a ação dos funcionários que, na segunda-feira, pretendiam limpar a rua, junto à sua residência. Depois das fortes chuvas, o pavimento estava coberto de lama, como vem sendo "habitual", desde que a obra do novo armazém de logística da J.F. Almeida começou. Desta vez não entrou nas casas porque, entretanto, foi construída uma barreira de sacos de areia. Já com a presença da GNR, o morador continuou a não permitir a limpeza da rua e acabou detido. "Fiz de propósito. Assim, o Ministério Público é obrigado a ouvir-me e talvez faça alguma coisa", justifica-se.