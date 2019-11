Ontem às 22:13 Facebook

O presidente da Assembleia-Geral do Vitória de Guimarães, o padre José Antunes, ofereceu, esta sexta-feira, uma camisola do clube ao Papa Francisco, durante uma visita ao Vaticano.

Segundo o jornal local "Guimarães Digital", o sacerdote vimaranense aproveitou o encontro com o pontífice máximo da Igreja Católica para lhe entregar uma camisola do Vitória, em nome da direção do emblema. E comparou o clube ao argentino San Lorenzo, de quem o Papa é conhecido adepto, evocando a paixão dos apoiantes de ambos os clubes.

O pároco José Antunes pediu ainda que o Papa Francisco abençoasse os adeptos vimaranenses.