Pais convidados a imprimir a placenta para recordar

Por ocasião do Dia do Pai, o Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães ( HSOG) lança, este sábado, o "Projeto Árvore da Vida para Nascer".

Os pais terão a oportunidade de fazer um carimbo da placenta, logo após o momento do nascimento. A iniciativa, pioneira nas maternidades públicas portuguesas, permite criar um objeto artístico que perpetua na memória um órgão que se forma durante a gravidez e que é expulso no momento do parto. Lisete Veiga, enfermeira da maternidade do HSOG, esclarece que, em outras culturas, existem vários rituais ligados à placenta e que, em "Portugal, já é pratica comum mostrar o órgão à mãe, como forma de respeito pelo momento do parto".