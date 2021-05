Dois mortos em capotamento seguido de despiste em Guimarães

Ontem às 23:55 Facebook

Duas pessoas morreram, este sábado à noite, no seguimento de um despiste automóvel seguido de capotamento em Guimarães.

A viatura, de marca BMW i8, despistou-se na reta de Toriz, num troço da EN101, que liga Braga a Guimarães, cerca das 23.13 horas de sábado. No local notam-se marcas do embate em várias árvores, no percurso descontrolado do carro, que só parou junto a um muro, de rodas para o ar.

O condutor e outro homem que seguia no banco da frente tiveram morte imediata. O acidente causou ainda dois feridos, um grave e um ligeiro, os ocupantes dos bancos de trás.

A viatura, um BMW i8, um híbrido plug-in de nova geração, cujo preço ronda os 160 mil euros, ficou totalmente destruído.

O acidentel, na vila da Ponte, concelho de Guimarães, mobilizou 21 operacionais e nove viatuas, entre as quais cinco dos Bombeiros Voluntários das Taipas, que disponibilizaram três ambulâncias além de um carro de desencarceramento. O acidente motivou, ainda, a presença de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação, do INEM, e da GNR.