Posto de GPL: um negócio que passou do pai para as filhas

Foi o segundo posto de GPL a nascer na Região Norte nos anos noventa. Hoje é procurado por clientes que fazem contas aos gastos no abastecimento.

Leontino Silva ronda pela oficina, mas agora quem toma conta do negócio são as filhas. Jacinta e Léa aprenderam sobre motores a GPL com o pai. "Lembro-me de ir a Coimbra com ele levar carros às inspeções. Naquele tempo, o depósito ainda era uma bilha de gás. Ia uma a alimentar o carro e outra aos meus pés, para vir para cima", conta Jacinta, a rir-se.

O clã Silva está no negócio da instalação de GPL desde os primórdios do aparecimento desta solução, no início da década de 1990. O posto, junto à oficina, em Quinchães, Fafe, foi o segundo no Norte do país, em 1996. "Havia poucos pontos de abastecimento e as pessoas instalavam depósitos de 300 litros para chegarem à próxima bomba", recorda o patriarca.