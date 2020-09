Presidente da Câmara de Guimarães em isolamento

Delfim Machado Hoje às 15:13 Facebook

Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães, está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto direto com um funcionário da Câmara que testou positivo.

Apesar de estar em isolamento e em regime de teletrabalho, o autarca não está infetado com covid-19, uma vez que o teste feito na segunda-feira deu negativo. Ainda assim, Domingos Bragança é "obrigado a manter-se em casa, no cumprimento do determinado pela autoridade de saúde pública, estando em regime de teletrabalho", informou a Câmara Municipal, em comunicado.

O edil vimaranense esteve em contacto direto com um colaborador do gabinete da presidência da Câmara de Guimarães que acusou covid-19. No cumprimento do protocolo da Autoridade de Saúde, Domingos Bragança fez o teste e deu negativo. Agora, vai permanecer mais alguns dias em casa até perfazer os 14 dias contados desde o contacto com o colaborador.

Recorde-se que Guimarães é, a par de Gaia, o concelho com maior número de infetados por 100 mil habitantes no país. Desde 1 de setembro foram detetados 146 casos positivos naquele concelho, o que levou o presidente da Câmara a recomendar o uso de máscara na via pública, ao mesmo tempo que apelou ao Governo para que tornasse obrigatório o uso de máscara na rua.