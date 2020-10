Delfim Machado Hoje às 13:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Oliveira fez obra em Guimarães quando o tribunal já o impedia. "Se tiver perda de mandato, vou descansado", diz.

O contrato de requalificação do Pavilhão do Inatel de Guimarães, celebrado a 5 de março entre a Câmara e a empresa do presidente da Junta de Sande Vila Nova e Sande São Clemente, foi assinado após a entrada em vigor de um acórdão do Supremo Tribunal que proíbe firmas de presidentes de Junta de celebrarem contratos com câmaras do mesmo concelho.