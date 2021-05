Projeto escolar fomentou a inclusão social em Moreira de Cónegos,

Delfim Machado Hoje às 07:42 Facebook

No Agrupamento de Escolas Virgínia Moura, em Moreira de Cónegos, o Programa Escolas Bilingues (PEBI) serviu para fomentar a inclusão num meio desfavorecido em que cerca de metade dos alunos são de ação social escolar.

"São meninos com poucos recursos, não são do instituto que os pais pagam para eles aprenderem inglês ou fazerem viagens para o estrangeiro", explica a diretora, Maria de Jesus Carvalho.

O Agrupamento Virgínia Moura começou com o PEBI no ano letivo passado e foi uma das primeiras escolas do país a adotarem o programa onde as aulas de Geografia, História ou Matemática, entre outras, também são lecionadas em inglês.