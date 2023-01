Quase 250 infrações ambientais num ano em Guimarães

Rui Dias Hoje às 19:44 Facebook

A Vitrus, empresa municipal responsável pela recolha de resíduos, do estacionamento e também pela manutenção e limpeza dos edifícios e espaços públicos de Guimarães, registou no ano passado 248 infrações.

Sete destas situações deram origem ao levantamento de autos de contraordenação com base em infrações aos regulamentos de Gestão de Resíduos Urbanos e de Higiene e Limpeza Pública.

No âmbito das ações de fiscalização, desenvolvidas pelos dois elementos que diariamente percorrem as ruas do concelho, a infração mais vezes detetada, com 82 ocorrências, foi a colocação de lixo na via pública fora dos horários estabelecidos para a recolha. Seguiram-se as colocações de lixo fora dos contentores, com 54 situações e 50 deposições fora do local assinalado, no âmbito do sistema de recolha seletiva do Centro Histórico (PAYT).

Os fiscais da Vitrus registaram ainda a colocação de resíduos de grande volume em 45 casos, 12 despejos de resíduos industriais e cinco casos de resíduos de construção e demolição indevidamente depositados na via pública.

Ao longo de 2022, a Vitrus recolheu de mais de 970 toneladas de resíduos orgânicos, com maior expressão nos últimos meses do ano, em virtude do alargamento do serviço a mais freguesias. Só no mês de dezembro foram recolhidas mais de 200 toneladas destes resíduos. De acordo com a vereadora responsável pelo ambiente, Sofia Ferreira, o Município pretende atingir uma taxa de recolha de 100% nos resíduos orgânicos, em 2028.