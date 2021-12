Quatro feridos num despiste em Moreira de Cónegos

Rui Dias Hoje às 13:34 Facebook

Uma viatura com cinco ocupantes despistou-se, às primeiras horas da manhã, em Moreira de Cónegos. Do acidente resultaram quatro feridos que tiveram de ser transportados ao Hospital Senhora da Oliveira.

O acidente teve lugar às 6.17 horas, na Rua de São Paio Padroeiro. Os Bombeiros Voluntários de Vizela enviaram para o local 17 elementos, com o apoio de seis viaturas.

Depois de terem sido assistidos no local, quatro dos cinco ocupantes do veículo, dois homens e duas mulheres, foram transportados ao serviço de urgência do Hospital da Senhora da Oliveira. Um quinto ocupante não necessitou de receber tratamento hospitalar.

No local do acidente esteve também a GNR, a recolher dados sobre a ocorrência.