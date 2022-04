Rampa da Penha promete atrair multidão a Guimarães

Rui Dias Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinos e competições realizam-se este fim de semana.

A 43.ª edição da Rampa da Penha, em Guimarães, que acontece este fim de semana, conta com 51 participantes, um número recorde. A prova vimaranense é a segunda do Campeonato Nacional de Montanha e deve atrair milhares de adeptos de automobilismo.

A prova inicia-se sábado, às 13.30 horas, com a primeira subida de treinos oficiais. A segunda subida acontece às 15 horas. A primeira com o cronómetro a contar para a classificação está marcada para as 16.30 horas.

Domingo, as subidas começam às 10 horas, com o "warm up" (aquecimento). Uma hora depois inicia-se a terceira e última subida de treinos oficiais. As duas subidas finais para a classificação estão marcadas para as 11.30 e as 13 horas.

A prova de Guimarães é a mais antiga do género em Portugal, realizou-se pela primeira vez em 1929. Resulta da parceria da Demoporto - Clube de Desportos Motorizados do Porto e da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha, com apoio da Câmara de Guimarães.

O traçado tem 2780 metros, com uma inclinação média de 6,7% e um desnível de 179 metros a terminar junto ao Santuário da Penha.