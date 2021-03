Despiste de carro de estudantes causa morte de rapaz de 19 anos

JN/Agências Hoje às 10:14 Facebook

Um rapaz de 19 anos morreu, na madrugada desta segunda-feira, na sequência de um despiste automóvel ocorrido em Azurém, Guimarães. No carro seguiam cinco jovens, todos estudantes. Clube homenageia vítima.

O despiste aconteceu quando o carro dos estudantes passava por baixo do viaduto da circular urbana, na Rua de São Torcato, freguesia de Azurém.

O automóvel subiu o passeio, derrubou um poste de iluminação e acabou imobilizado contra um muro de pedra. Com a violência do embate, a viatura acabou por ser projetado para um terreno privado

Dentro do carro seguiam cinco jovens, todos estudantes, com idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos. Um rapaz de 19 anos, da zona de Boticas, morreu no local. Uma rapariga ficou com ferimentos graves e os restantes três foram considerados ligeiros. Todos os feridos foram transportados para o Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães.

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães foram alertados poucos minutos antes da 1 hora desta segunda-feira, mobilizando duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento.

Para além dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, esteve no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães e o veículo de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe. Os trabalhos só ficaram concluídos perto das 4 horas da manhã.

O corpo da vítima mortal foi transportado para o gabinete Médico-Legal do Hospital de Guimarães, onde deverá ser autopsiado esta segunda-feira. A PSP, que também esteve no local, tomou conta da ocorrência.

Clube homenageia vítima mortal

O jovem foi identificado como Joel Nascimento. Era ex-atleta do Clube Desportivo e Cultural de Salto, que manifestou "publicamente o mais profundo pesar pelo falecimento" do jovem, endereçando "as mais sentidas condolências" à família e amigos.

"Joel, estejas onde estiveres, serás eternamente um dos nossos", escreveu o clube, na página do Facebook.