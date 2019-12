Ricardo Costa é candidato à distrital do PS em Braga

Delfim Machado Hoje às 15:26 Facebook

O vereador da Câmara de Guimarães, Ricardo Costa, de 44 anos, vai ser candidato à presidência da Federação Distrital de Braga do PS, o órgão mais importante do partido a nível do distrito. "Assumo a disponibilidade para me candidatar, posicionando o PS novamente como um partido moderno que seja capaz de criar valor para todos os cidadãos".

A candidatura é apoiada por um movimento de militantes com representação nos 14 concelhos do distrito, onde se incluem presidentes de Comissões Políticas Concelhias como Afonso Pimenta, líder da concelhia de Amares, que já disse defender uma "renovação a nível federativo" no partido, considerando Ricardo Costa "uma excelente pessoa para essa solução".

Desde 2014 que a distrital do PS é presidida por Joaquim Barreto, de 68 anos e ex-presidente da Câmara de Cabeceiras de Basto, que ainda não revelou se é candidato. As eleições ainda não têm data marcada, mas acontecerão entre março e abril.

Até lá, entre janeiro e fevereiro, há eleições para as concelhias e Ricardo Costa não quer que o processo da distrital interfira: "Este é o tempo das eleições para as concelhias. O meu propósito é unir o PS e não quero, de forma alguma, que a discussão da eleição para a distrital possa afetar as escolhas nas eleições concelhias". Daí que continue empenhado em "prosseguir o projeto renovador iniciado em 2017", na concelhia de Guimarães, da qual faz parte.

Questionado sobre os objetivos da candidatura, Ricardo Costa assume o objetivo de "reforçar a implantação autárquica", por um lado dando continuidade às lideranças do PS nas autarquias, protagonizadas pelos atuais presidentes de Câmara e, por outro, "conquistando Câmaras" nos concelhos onde o PS é oposição. Para além disso, esta nova visão quer modernizar o partido, envolvendo os militantes "num debate aberto" que "reforce a democracia" e "credibilize os partidos".

PS Braga

Oito deputados

Nas últimas eleições Legislativas, o PS elegeu oito deputados no distrito de Braga, o mesmo número do PSD. O BE elegeu dois e o CDS-PP elegeu um. Um dos eleitos do PS, José Mendes, entrou para o Governo.

Quatro Câmaras

O PS apenas lidera em quatro autarquias no distrito (Barcelos, Guimarães, Fafe e Cabeceiras de Basto) pois perdeu duas em 2017. Com exceção de Vizela, que é independente, todas as outras são lideradas pelo PSD.