"Ronaldo" e "Messi" vencem concurso pecuário em Guimarães

Criador batizou os bois com nomes de craque porque "são os melhores e ganham tudo".

No regresso do Concurso Pecuário às Festas Gualterianas, mais de 120 exemplares de bovinos das raças minhota e barrosã exibiram-se este sábado no Campo de São Mamede, em frente ao Castelo de Guimarães. Os criadores estão felizes pelo regresso destes certames, afastados devido à pandemia, mas estão apreensivos com a subida do preço das rações.

"Ronaldo" e "Messi" são os nomes dos dois animais que constituem a junta vencedora do concurso de bois de trabalho da raça minhota. São enormes, pesam 1800 quilos cada. O criador, António Oliveira, de Brito, Guimarães, trata com serenidade os gigantes. "São animais castrados, ensinados para trabalhar deste os oito ou dez meses", esclarece. Comprou um em Amarante e outro em Viana do Castelo, ainda vitelos, com o objetivo de se apresentar em grande nível nestes concursos.