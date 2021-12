Rua D. João I reabriu ao trânsito sete meses após o previsto

Rui Dias Hoje às 18:31 Facebook

A Rua D. João I, que liga o fundo da Avenida Conde Margaride com o Largo do Toural, em Guimarães, abriu ao trânsito ao final da tarde de sexta-feira. As obras de requalificação duravam desde julho de 2020 e deviam ter ficado concluídas em maio.

A rua já estava aberta aos peões desde novembro, mas só agora abriu também para os automóveis. No segmento entre as ruas Doutor Bento Cardoso e Paio Galvão, o último a ser requalificado, o trânsito passa a realizar-se no sentido ascendente e o acesso fica condicionado a moradores e a cargas e descargas, à semelhança do que já acontece no Centro Histórico intramuros. De acordo com a Câmara Municipal, o objetivo é promover pedonalização e a circulação de bicicletas.

A dificuldade do empreiteiro arranjar mão de obra, a falta de matérias-primas, as condições atmosféricas e o surgimento de afloramentos rochosos inesperados, foram as razões invocadas pelo Município para este atraso de sete meses na conclusão da obra.

A Rua D. João I foi, desde a Idade Média, a via de ligação entre a zona da Porta da Vila (Largo do Toural) e a estrada que ligava ao Porto. A toponímia refere-se ao soberano que subiu a rua, quando veio a Guimarães, à Colegiada da Oliveira, agradecer a vitória do exército português sobre os castelhanos, em Aljubarrota, a 14 de agosto de 1385. Com o crescimento da cidade e o aumento da importância do automóvel, há muito que a rua perdeu relevância como entrada e saída da cidade. Hoje é, principalmente, uma artéria de acesso local.