Rua renovada de Guimarães inundada após chuva intensa

A Rua da Caldeiroa, em Guimarães, ficou hoje inundada, depois de uma manhã em que choveu intensamente. Os Bombeiros foram chamados a intervir ao fim da manhã.

A água acumulou-se na faixa de rodagem e corria pela rua como se de um rio se tratasse. A situação causou algumas limitações à circulação automóvel. Além dos bombeiros, também estiveram no local técnicos da Vimágua e responsáveis da Proteção Civil Municipal.

A água acabou por escoar sem a intervenção dos bombeiros, ao fim de algum tempo. "Foi assim, logo com as primeiras chuvas. Imagine-se quando chover a sério", comenta um comerciante daquela rua, habituado às inundações, antes das obras recentemente inauguradas.

A Rua da Caldeiroa reabriu ao trânsito no dia 18 de dezembro, um ano depois do que estava previsto quando a obra arrancou. Além do reperfilamento da rua, com os passeios à mesma altura da faixa de rodagem, foi requalificada toda a rede de águas pluviais, com a construção de um novo coletor. Houve também uma intervenção no canal da Ribeira de Couros para permitir o aumento da capacidade de escoamento das água, informou, na altura, o Município.