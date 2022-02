São Torcato é basílica há dois anos

O dia de São Torcato celebrou-se, no domingo, na vila com o mesmo nome, em Guimarães. A Irmandade de São Torcato assinalou, neste dia, o segundo aniversário da elevação do templo do Santuário à categoria de basílica.

O arcebispo primaz de Braga, D. José Cordeiro, celebrou a eucaristia e realizou a habitual bênção à natureza, com a presença de vários exemplares de gado bovino da região. Devido à pandemia, a habitual romaria da Feira dos 27 não foi realizada e as festividades ficaram restritas às celebrações religiosas.

A maior e mais concorrida festa em honra do Santo é a "Romaria Grande", que se celebra no primeiro domingo de julho e dura três dias. Esta romaria assinala a trasladação do corpo do santo, exposto na basílica, ocorrida em 4 de Julho de 1852, do velho mosteiro para o santuário.