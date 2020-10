Situação pandémica em Guimarães "é grave" e "má"

Delfim Machado com Carlos Rui Abreu Hoje às 09:07 Facebook

Delegada de Saúde e diretor dos Centros de Saúde preocupados com aumento do número de casos de covid. Câmara fecha todos os cemitérios no Dia de Todos os Santos.

O aumento exponencial do número de casos de covid-19 no concelho de Guimarães está a preocupar os principais responsáveis pelas autoridades de Saúde a nível local. Ontem, na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Vale do Ave, Novais de Carvalho, disse que a situação no concelho é "excecional e grave, com consequências trágicas para a sociedade".

A reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil serviu para aprovar o fecho de todos os cemitérios do concelho de Guimarães nos dias 31 de outubro e 1 de novembro. A proposta da Câmara foi aprovada por unanimidade, mas cada uma das entidades presentes fez um balanço do panorama atual da pandemia em Guimarães.