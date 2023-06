Socialistas abandonam Assembleia das Freguesias do Centro da Cidade de Guimarães

O presidente da União de Juntas diz que foi a sessão mais participada de sempre.

Os membros do PS da União de Freguesias de Oliveira do Castelo, S. Paio e S. Sebastião, que constituem o centro da cidade de Guimarães, abandonaram a sessão da Assembleia de Freguesia realizada, na terça-feira, por discordarem da sua realização no jardim da Alameda de São Dâmaso. A realização da reunião naquele local foi aprovada pela maioria dos representantes dos partidos, mas com o voto contra do PS.

Esta mudança do local de realização da AF, segundo o presidente do órgão, Rui Correia, foi decidida em nome da "proximidade à população". Já o presidente da União de Juntas, Rui Porfírio, afirma que "na primeira vez em que os cidadãos participam em maior número que os eleitos, o maior partido da oposição abandona Assembleia de Freguesia."

No documento que pediram para ser lido antes do início dos trabalhos da AF, os eleitos pelo PS dizem que "o local não é indicado para a realização de um ato tão solene." Os socialistas defendem que a AF "implica dignidade e responsabilidade" e acrescentam que o órgão "não pode ser tratado de forma simplista, populista ou ligeira."

Apesar de reconhecerem que o regulamento permite que as reuniões ocorram em outros locais que não o edifício da sede, no entendimento dos eleitos socialistas estes "outros locais" seriam "instituições e associações da área geográfica da freguesia."