Suspensa greve no teleférico de Guimarães

Sindicato anuncia decisão depois da empresa Turipenha ter mostrado disponibilidade para analisar revindicações.

O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte suspendeu, esta quinta-feira, a greve dos trabalhadores do teleférico da Penha, em Guimarães, marcada para a próxima segunda-feira.

A decisão, segundo comunicado daquele sindicato, foi tomada depois da Turipenha anunciar que "está a a analisar as reivindicações dos trabalhadores, manifestando-se disponível para reunir com o sindicato e encontrar soluções de consenso para o conflito".

A paralisação tinha sido convocada para reclamar, sobretudo, aumentos salariais entre 2019 e 2022, redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, 25 dias úteis de férias, pagamento de trabalho suplementar em dívida e falta de pessoal.

O teleférico de Guimarães é gerido pela Turipenha, uma cooperativa de turismo de interesse público, encabeçada pela Câmara Municipal de Guimarães e presidida pela vereadora do Turismo, Sofia Ferreira. Além do teleférico, a empresa também é responsável pela gestão do Parque de Campismo da Penha.

Em 2019, o último ano antes da pandemia, o bilhete do Teleférico subiu de cinco para 7,5 euros e foram vendidas 231 519 viagens, menos 38 mil que no ano anterior.