Teatro Jordão em Guimarães deve reabrir em dezembro

Inauguração da obra de requalificação do cineteatro já foi adiada três vezes por falta de matérias-primas.

Uma das salas de espetáculos mais icónicas de Guimarães tem reabertura prevista para dezembro. O anúncio foi feito pelo presidente da Autarquia, Domingos Bragança, com algumas reservas face aos atrasos anteriores.

A inauguração do reabilitado Teatro Jordão, que anexou a Garagem Avenida (para acolher as escolas de Música da Academia Valentim Moreira de Sá e a de Artes Performativas e Visuais da Universidade do Minho), foi anunciada para o dia 24 de junho, depois adiada para o período das Festas Gualterianas no final de julho e mais uma vez prorrogada para outubro.