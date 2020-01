Telemóvel de homem desaparecido em Guimarães foi encontrado

Delfim Machado Hoje às 18:16 Facebook

O telemóvel do homem que desapareceu há dez dias em Guimarães foi, este sábado, encontrado nas margens do rio Ave.

Fernando Conde, de 63 anos, e residente em Creixomil está desaparecido desde o dia 8 de janeiro. Saiu de casa nessa noite, de carro, alegadamente para visitar um cliente nas Caldas das Taipas, também no concelho de Guimarães, e desde então nunca mais foi visto. Não há qualquer pista do carro e o telemóvel também deixou de dar sinal.

As autoridades realizaram buscas no local, esta semana, mas acabaram por ser canceladas. Entretanto, os familiares contrataram uma equipa da Associação Portuguesa de Buscas e Salvamento (APBS) que, este sábado, encontrou o telemóvel do homem nas margens de um ribeiro afluente do rio Ave, na freguesia de Barco, em Guimarães.

As autoridades foram alertadas às 17 horas e para o local foi uma equipa da GNR que vedou a área. Uma equipa da PJ é esperada para recolher o telemóvel, que permanece no local, sem que ninguém lhe tenha tocado.

As buscas particulares da APBS concentraram-se, inicialmente, este sábado, na vila de Ponte e na freguesia de Sande Vila Nova, onde esta semana também já tinham estado os mergulhadores dos Bombeiros Voluntários das Taipas e da GNR. Foi para Sande Vila Nova que a procuradora do Ministério Público tinha enviado as equipas de busca, que não obtiveram sucesso.

Contudo, um dos últimos sinais do telemóvel de Fernando Conde fora na freguesia de Barco, onde hoje a APBS fez buscas. Esta associação acabou por encontrar o dispositivo nas margens de um ribeiro que é afluente do rio ave, à face da Estrada Nacional 310, concretamente junto ao café "Chico da Ponte".

O telemóvel de Fernando Conde pode dar um novo fôlego à investigação, que está a cargo da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária. Até agora, não está afastada nenhuma hipótese, incluindo sequestro, homicídio, acidente ou desaparecimento voluntário.