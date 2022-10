Torre que resta da muralha de Guimarães está a ser recuperada

A Torre da Alfândega, classificada, como monumento nacional desde 1910, vai ser reabilitada e no topo vai ter um miradouro com vista sobre o centro histórico e os principais monumentos da cidade. A estrutura, que é a única restante das seis torres que pontuavam a muralha medieval do burgo e esteve ao abandono durante longos anos, é nos dias de hoje um dos pontos mais fotografados por quem visita a Cidade-Berço.

A obra, que arrancou no início do mês e deve estar concluída dentro de um ano, prevê a demolição dos edifícios que foram construídos no interior da torre. Depois de reabilitado, o espaço vai contemplar uma exposição interpretativa sobre a muralha, construída entre os reinados de D. Sancho I e D. Dinis (séculos XII a XIV). O acesso do público será feito pela Rua do Anjo, nas traseiras da parte mais conhecida do monumento, onde atualmente os visitantes tiram fotografias com referência ao berço da nacionalidade em fundo.

Segundo a Câmara Municipal de Guimarães, o acesso ao topo da torre será feito por uma escada metálica interior que "permitirá uma interpretação diferenciada, piso a piso, do património construído". O acesso a pessoas com mobilidade reduzida será garantido por um elevador, também ele panorâmico. A reabilitação da torre vai recorrer ao mesmo tipo de materiais e "linguagem" usados na recuperação do percurso pedonal do adarve, no único troço de muralha ainda visível, ao longo da Avenida Alberto Sampaio, inaugurado em junho de 2019.