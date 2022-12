Touro e cabra roubados em tradição das Nicolinas

Os vimaranenses que passam, esta sexta-feira de manhã, a caminho do trabalho, pelo centro da cidade, encontraram o Largo do Toural repleto com o produto das "Roubalheiras". Este ano, os estudantes, além de um touro, roubaram também uma cabra.

As "Roubalheiras" são um número típico das Nicolinas, as festas dos estudantes do ensino secundário de Guimarães. Numa das noites da festa, sem pré-aviso, os estudantes da Comissão de Festas fazem raides à procura dos artigos mais originais para furtarem. Os bens são depois levados para o Largo do Toural, onde os proprietários os terão de reaver ao longo do dia.

Os lesados encaram o roubo com bonomia, uma vez que este aspeto da festa já se tornou numa tradição. O produto das "Roubalheiras" deste ano inclui um touro, uma cabra, um pequeno trator com atrelado, um andaime e um banco de suplentes de um campo de futebol, entre outros objetos mais pequenos.

PUB

Os estudantes montaram um pequeno acampamento junto ao material roubado, com um fogareiro para afastar o frio e ir assando umas febras. Esta manhã, são muitas as pessoas que param para tirar uma fotografia com esta cena em pano de fundo.