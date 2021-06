Trabalhador morre após cair enquanto pintava exterior de uma casa

Delfim Machado Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um trabalhador da construção civil de 61 anos morreu, esta quarta-feira de tarde, em Guimarães, na sequência de uma queda de cerca de cinco metros. O homem estava a pintar o exterior de uma habitação quando caiu da varanda.

Pelo que foi possível apurar, a vítima é Manuel Leite Mendes, de 61 anos, residente em Infantas, no concelho de Guimarães. Pelo que foi possível apurar, o homem estava a pintar o exterior de uma casa de dois andares na Rua dr. Mário Dias, na zona da Quintã, quando caiu de uma altura de cerca de cinco metros.

O alerta foi dado às 13.56 horas. Os Bombeiros Voluntários de Guimarães foram chamados ao local, mas já nada foi possível fazer para salvar a vida do trabalhador.

Quando chegaram, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Os bombeiros ainda efetuaram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.

O cadáver do homem foi removido pelas 16 horas para o gabinete médico-legal do Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães.

As causas da queda ainda estão por apurar. No local esteve a PSP de Guimarães, que tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias em que se deu o acidente.