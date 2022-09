Trégua de dois dias nos Bombeiros das Taipas

Depois de, na noite de sexta-feira, o corpo ativo dos Bombeiros Voluntários das Taipas ter colocado os capacetes na parada, em sinal de protesto pela falta de diálogo com direção, o presidente da Associação Humanitária, Manuel Castro, reuniu, no sábado, com os operacionais. Foi alcançada uma trégua até terça-feira.

Tal como já tinha adiantado ao JN, o presidente informou os bombeiros que se realizará uma reunião da direção, no início da próxima semana, de onde sairão respostas às questões levantadas pelo corpo ativo da corporação. Na sequência do protesto destes elementos, o comandante em exercício, adjunto do comando Paulo Gomes, apresentou a sua demissão.

Paulo Gomes exerce funções de comando desde que o anterior comandante passou ao quadro de honra, em fevereiro, e enquanto o próximo comandante está em formação. Parte dos problemas que preocupam os bombeiros, ao que o JN apurou, estarão relacionados com o facto de o comando funcionar com menos elementos do que seria normal, numa solução de recurso que se prolonga há meses.

Depois desta reunião, os bombeiros levantaram os capacetes da parada. Os bombeiros em protesto, contudo, fizeram questão de sublinhar que o socorro à população nunca esteve em causa. De acordo com Manuel Castro, a reunião da direção deverá acontecer entre segunda e terça-feira.