Três feridos em acidente com mota em Guimarães

Um acidente entre um automóvel e uma mota causou ferimentos em três pessoas, entre elas dois idosos, esta quarta-feira de tarde, em Guimarães.

A colisão aconteceu num cruzamento da freguesia de Leitões, no concelho vimaranense, mais concretamente na rua de São Martinho, que é um acesso alternativo entre os concelhos de Braga e Guimarães.

Ao que tudo indica, o automóvel avançou perante um sinal de paragem obrigatória, sem se ter apercebido da aproximação da mota. Esta colidiu com a parte lateral do carro e o motociclista sofreu ferimentos que, apesar de ligeiros, obrigaram ao socorro no local e posterior assistência hospitalar. Os tripulantes do automóvel, dois idosos, também sofreram ferimentos ligeiros, mas não precisaram de ser transportados para o Hospital.

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 14.44 horas e mobilizaram quatro elementos em duas ambulâncias. Para além de prestarem assistência ao motociclista no local, os bombeiros também o transportaram para o Hospital de Guimarães. No local esteve ainda a GNR das Taipas que tomou conta da ocorrência.