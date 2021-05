Três feridos num despiste em Guimarães

Delfim Machado Hoje às 12:16 Facebook

Um despiste que ocorreu na madrugada deste sábado feriu três jovens em Caldas das Taipas, Guimarães. Dois estão em estado grave.

O despiste aconteceu numa curva da Rua de Santa Marta, pelas 2 horas da manhã. O automóvel onde seguiam os três jovens saiu da faixa de rodagem e entrou em despiste até bater contra um muro de uma habitação situada na curva.

A violência do embate foi grande. O carro abalroou o muro e o barulho do choque ouviu-se nas habitações adjacentes, como contou ao JN uma testemunha: "Ouvi um estrondo muito grande e, quando espreitei, vi o carro a deitar fumo já enfiado no muro, com um rapaz cá fora".

Os Bombeiros Voluntários das Taipas foram alertados às 2.03 horas e mobilizaram cinco veículos com 15 elementos. Quando os bombeiros chegaram ao local, as vítimas já estavam fora do automóvel e não foi necessário proceder ao desencarceramento.

Dois dos jovens precisaram de assistência imediata e foram transportados para o Hospital Senhora da Oliveira Guimarães em estado considerado grave. A terceira vítima também foi para o mesmo hospital, mas com ferimentos ligeiros.

No local esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães, bem como a GNR das Taipas, que tomou conta do caso. A ocorrência foi dada como terminada às 3.40 horas.