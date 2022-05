Trocou o têxtil por um viveiro de camélias raras em Guimarães

Hoje às 17:32 Facebook

Depois de perder o emprego dedicou-se a tempo inteiro às flores. Passados 14 anos é conhecido mundialmente e tem várias patentes.

Quando, no início dos anos 2000, a indústria têxtil do Vale do Ave passou por um mau momento, António Assunção decidiu investir no passatempo e fazer dele o seu emprego. Hoje, tem um dos maiores viveiros de camélias do país, na vila de São Torcato, Guimarães, e tornou-se conhecido mundialmente pelo sucesso na reprodução de variedades mais raras desta planta.

Tudo começou em 1995, "quando procurava camélias para o jardim da minha casa e acabei por dar 12 contos [60 euros] por uma de que gostava muito". Passados poucos anos, o jardim da casa estava repleto de camélias de várias espécies e o investimento inicial foi recuperado com a venda de exemplares ali cultivados.