Tromba de água provoca inundações em Guimarães

A chuva que caiu, na tarde desta sexta-feira, provocou inundações em diversas ruas da Cidade Berço. As bacias de retenção, construídas na ribeira de Couros para evitar estas situações, encheram por completo.

Os Bombeiros Voluntários receberam vários pedidos de ajuda devido à subida do nível da água. Na cidade, houve inundações nas ruas de Santo António, Caldeiroa, D. João IV e dr. José Sampaio, entre outras com menos gravidade.

Os bombeiros ocorreram também a uma inundação na Plataforma das Artes, com a subida do nível da água a ameaçar as obras de arte do Centro Internacional de Artes José de Guimarães. A corporação vimaranense respondeu ainda a chamadas para ocorrências desencadeadas pela chuva intensa, em Pevidém, Urgezes e Mesão Frio.