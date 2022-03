Ucranianos a fugir da guerra chegaram a Guimarães

Autocarro da Comunidade Intermunicipal do Ave que foi à Polónia buscar refugiados já chegou a Guimarães.

Um grupo de 56 pessoas ucranianas chegou, na manhã desta terça-feira, a Guimarães, provenientes de Varsóvia, na Polónia. O autocarro tinha partido de Guimarães, na sexta-feira, com o objetivo de trazer pessoas previamente referenciadas pelos municípios.

A grande maioria dos cidadãos que chegaram a Portugal através desta missão vão ser acolhidos por familiares que já residem no país, nomeadamente nos concelhos de Guimarães e Famalicão. Um pequeno grupo que não tem família no país fica nas instalações cedidas pela Venerável Ordem Terceira de São Francisco, em Guimarães.

Esta foi uma missão humanitária, no âmbito da CIM do Ave, desencadeada no seguimento da aprovação do Plano Intermunicipal de Apoio Humanitário à Ucrânia, na reunião do passado dia 2 de março. Os refugiados que chegaram agora a Portugal estavam previamente identificados pelos Municípios de Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

Ajuda humanitária

Na tarde de segunda-feira saiu de Guimarães um camião com cerca de 24 toneladas de bens para uma das zonas de apoio ao conflito na Ucrânia, provenientes das recolhas feitas nas juntas de freguesia de Guimarães.

Estas iniciativas têm contado com o apoio do tecido empresarial vimaranense. No caso do autocarro, as despesas foram assumidas pela Mundifios e o camião foi disponibilizado pela Amtrol-Alfa.