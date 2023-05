Universidade do Minho atribui dois graus de honoris causa

Rui Dias Hoje às 20:30 Facebook

A Universidade do Minho atribuiu, esta sexta-feira, o grau de doutor honoris causa em Engenharia à engenheira norte-americana Dava Newman, ligada à investigação aeroespacial e ao empresário português da industria automóvel José Ramos. A distinção foi proposta pela Escola de Engenharia e a cerimónia aconteceu no campus de Azurém, em Guimarães.

Dava Newman é conhecida, principalmente, pela conceção do fato espacial BioSuit. Este fato funciona como um exoesqueleto, aplicando pressão diretamente na pele do astronauta. O conceito faz com que o dispositivo seja muito mais leve e flexível que os tradicionais fatos usados até aqui na exploração espacial. Este fato continua em desenvolvimento no MIT com o foco nas futuras missões à Lua e a Marte.

A nova doutora honoris causa da UMinho é diretora do MIT Media Lab, um laboratório que se centra no estudo, invenção e utilização criativa de tecnologias digitais para melhorar a forma como as pessoas pensam, comunicam ideias e exploram novas fronteiras científicas.