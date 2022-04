Universidade do Minho de portas abertas aos alunos do secundário

Entre esta quinta-feira e sábado, alunos, professores e pais vão poder contactar de perto com a Universidade do Minho.

A Universidade do Minho (UMinho) tem as portas abertas para dar a conhecer as suas ofertas de ensino e o que produz ao nível da investigação e da cultura. A iniciativa decorre, este ano, no campus de Azurém, em Guimarães.

A "UPA - UMinho de Portas Abertas" é uma feira educativa que pretende dar oportunidade a estudantes do secundário, encarregados de educação, professores e orientadores vocacionais de terem uma interação direta com a comunidade académica. "É uma enorme satisfação poder voltar a abrir as portas da UMinho aos estudantes pré-universitários, aos nossos parceiros e à comunidade. E é ainda com maior alegria que registamos um número de inscritos tão motivador e a refletir uma diversidade geográfica nacional tão abrangente", refere a pró-reitora, Teresa Ruão.

Ao longo dos três dias da UPA, os visitantes vão poder contactar com docentes, técnicos, ex-alunos e estudantes das 59 licenciaturas e mestrados integrados da UMinho, participar em oficinas e fazer percursos pelo campus. Há ainda stands das diferentes Escolas e Institutos da UMinho. O objetivo é ajudar os estudantes na tarefa de escolher a licenciatura.

Atividades por áreas

"(Des)construir a Enfermagem", "Espaço 2031", "A Geologia nos média: verdade ou mito?", "O Marketing de Serviços", À descoberta dos Estudos da Criança", "Desenho da figura humana", "Workshop de alemão", "Em tempo de guerra, não se aplicam normas?" e "Peddy-paper: caminhos das Ciências Sociais" são algumas das cerca de 40 iniciativas previstas pelas Escolas e Institutos da UMinho para a UPA.

Algumas das atividades irão decorrer no Auditório Nobre do campus de Azurém e terão transmissão em direto no YouTube da UPA. Ao longo dos três dias a animação vai ser uma constante no espaço da feira educativa onde irão acontecer dezenas de atividades desportivas e culturais em simultâneo.

Em paralelo, à saída da estrutura onde decorre a feira educativa os participantes da UPA vão poder participar em demonstrações dos carros de teste da Bosch, com tecnologias desenvolvidas em Braga para a mobilidade conectada e autónoma. Ao mesmo tempo, no Pavilhão Desportivo de Azurém estará a decorrer a 14ª edição da RoboParty, um evento de três dias "non-stop" que, segundo a UMinho, é reconhecido como o sendo o maior na área da robótica educacional em todo o Mundo