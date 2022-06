Vespas europeias andam à solta em Guimarães

São esperados, até domingo, cerca de cinco mil participantes, aficionados do meio de transporte vindos até da Austrália. É a terceira vez que o evento se realiza em Portugal.

O European Vespa Days arrancou esta quinta-feira e prolonga-se até domingo, reunindo no Pavilhão Multiusos da Cidade Berço, cerca de cinco mil vespistas que aguardavam pela realização deste evento, duas vezes adiado, desde 2020. A maioria dos participantes (90%) são estrangeiros. Há quem tenha partido de casa há semanas e também há quem participe sem trazer a mota.

Os aficionados que vieram de mais longe são da Austrália. "Percorreram cinco mil quilómetros, de casa até Sidney, voaram para Barcelona e daí vieram nas vespas até Guimarães", relata Filipe Primitivo, membro da organização e ex-presidente do Vespa Clube de Portugal. Os australianos estão a descansar, mas há um participante que chega da Indonésia, sem Vespa. Assegura que vai alugar uma para poder participar nos diversos passeios que vão saindo do centro da concentração. Giuseppina Serra saiu de Roma a 25 julho e chegou a Guimarães, numa vespa de 1974, no dia 29.