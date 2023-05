Videovigilância para travar vandalismo no centro de Guimarães

Moradores do Centro Histórico queixam-se do consumo de drogas e de intimidações por bandos.

A Câmara de Guimarães está a preparar um sistema de videovigilância para instalar no centro da cidade. O tema ganhou relevância pública depois de o presidente da União de Juntas de Freguesia do centro urbano, Rui Porfírio, ter feito uma intervenção na última Assembleia Municipal a traçar um cenário de medo. Também Braga e Famalicão querem avançar com o mesmo sistema, sendo que Famalicão aguarda apenas o licenciamento e autorização do Ministério da Administração Interna.

O casco da Zona Histórica de Guimarães é composto por uma série de ruas e vielas onde não passam carros. Para os moradores, como Jorge Correia, "o problema é a falta de patrulhamento". "Quando chamamos a Polícia, demora pelo menos 45 minutos e só passa de carro", diz.