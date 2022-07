Vieram da Áustria para casar em Guimarães

Rui Dias Hoje às 13:37 Facebook

Casal escolheu Encontro Europeu de Vespas para dar o nó. Maioria dos convidados fez milhares de quilómetros em duas rodas.

Tatjana Quinn, austríaca, e Chris Hurton, inglês, um casal apaixonado pela Vespa, residentes em Viena, na Áustria, casaram, ontem, em Guimarães. A opção foi tomada no último encontro europeu de amantes de Vespas, antes da pandemia, em 2019, na Hungria. Chris escolheu o evento para fazer o pedido de casamento e logo ali ficou decidido que a cerimónia seria no próximo European Vespa Days.

"Queríamos escolher um lugar onde todos os amigos pudessem vir. Como temos tantas relações no mundo da Vespa, este era o melhor local", afirma Tatjana, sentada na sua 125 TS, no jardim da Quinta de Margaride, onde os noivos deram o nó, de acordo com a lei civil portuguesa. A união tem vindo a ser adiada, há dois anos, ao sabor da pandemia e da organização portuguesa do evento.