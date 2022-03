Vimaranenses caminharam pela paz na Ucrânia

As velas e os girassóis passaram por alguns dos lugares emblemáticos da cidade.

Mais de cem pessoas de todas as idades caminharam, esta sexta-feira à noite, pela paz na Ucrânia, percorrendo alguns dos pontos mais carismáticos da Cidade Berço.

A marcha saiu do Campo de São Mamede, junto ao Castelo de Guimarães, às 21 horas. Os caminhantes passaram junto ao Paço dos Duques, estátua de D. Afonso Henriques, desceram, junto à muralha, para a alameda de São Dâmaso, e terminaram a marcha no emblemático largo do Toural, com hino pela paz.

A oportunidade também serviu para recolher bens que foram entregues ao Corpo de Escuteiros que os encaminhará. Muitos dos participantes empunhavam velas e também se viam os já habituais girassóis e algumas bandeiras da Ucrânia.

A caminhada foi organizada pelo Centro Português de Investigação e Formação em Terapias Complementares (CENIF) a que se juntaram-se a APCG, CERCIGUI, Cooperativa Fraterna, Casa da Juventude de Guimarães e a Associação Aldão Solidário.