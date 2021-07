Violência no centro histórico de Guimarães obriga a reforçar vigilância

Delfim Machado Hoje às 08:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Guimarães e a PSP vão reforçar a fiscalização e o policiamento no centro histórico da cidade, depois de duas noites em que se registaram episódios de violência.

Em causa estão grupos de jovens violentos que têm perturbado a convivência no principal espaço turístico da cidade, inquietando moradores, comerciantes e turistas.

Os desacatos entre vários jovens resultaram em cenas de pancadaria que envolveram o arremesso de cadeiras de esplanada na madrugada do feriado municipal de 24 de junho, na Praça de S. Tiago. Na madrugada seguinte, no mesmo local, repetiram-se com maior gravidade e foi arremessada uma tocha para uma varanda de uma habitação. A tocha pegou fogo a um tapete e à varanda de madeira. O fogo foi extinto pelo dono de um bar, com recurso a um extintor.